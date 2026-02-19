Sale bien Pozos en auditoría federal

El municipio de Villa de Pozos obtuvo un resultado favorable en la revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a su Cuenta Pública 2024, al concluir que, se llevó a cabo una gestión adecuada de los recursos federales ejercidos durante el ultimo trimestre de ese año, el cual le correspondió al gobierno municipal de reciente creación.

De acuerdo con el informe de auditoría, la ASF revisó el 100% del monto fiscalizado, correspondiente a recursos del Gasto Federalizado, incluidas las Participaciones Federales 2024 y se verificó que las operaciones se registraron de manera correcta en cuentas contables y presupuestales específicas.

El informe también señala que se detectaron áreas administrativas por fortalecer en procesos de adquisiciones, mismas que fueron atendidas por el municipio durante el desarrollo de la auditoría, quedando debidamente solventadas antes de la emisión del resultado final. De esta manera, la revisión concluyó sin observaciones pendientes para el ejercicio fiscal evaluado.

Este resultado representa un paso importante para Villa de Pozos como municipio de nueva creación, al demostrar orden, responsabilidad y cumplimiento en el uso de recursos federales.

