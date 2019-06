Saltan a Comisiónde Vigilancia para integrar la UEyC

La Comisión de Vigilancia no fue tomada en cuenta por la Junta de Coordinación Política para elegir a los integrantes de la Unidad de Evaluación y Control, por esta razón al interior de la comisión se resolvió firmar un documento que será enviado a la oficialía de partes y posteriormente a la Junta de Coordinación Política, para conocer los acuerdos bajo los cuales se realizó dicha selección, señaló la presidenta de la comisión, Marite Hernández Correa.

"La Comisión de Vigilancia no fue tomada en cuenta, entonces desconocemos todos los acuerdos que hayan tomado en la Jucopo en ese sentido, porque consideramos que legalmente la Comisión de Vigilancia tiene una intervención importante en la decisión de los perfiles, no únicamente la Jucopo", manifestó.

La diputada dejó en claro que los puestos de la Unidad de Vigilancia no son cuotas de los partidos, por lo que los perfiles que sean electos deben de cumplir con los requisitos que marca la ley.

"Nosotros desconocemos ese acuerdo, si es que existe, porque no hemos sido notificados, ni siquiera conocemos los perfiles y me parece sumamente grave que la Jucopo tome atribuciones en ese sentido y que no seamos tomados en cuenta, ni siquiera la Comisión de Vigilancia, de que ya están todos los perfiles. Que me informen quiénes son esos perfiles y si cumplen con lo que establece la ley", señaló.

Señaló que, de forma económica, recibió la notificación de Mauricio Ramírez Konishi de que ya se habían elegido a los perfiles. La diputada espera que con el documento que están por enviar se realicen las modificaciones pertinentes y se tome en cuenta a la comisión.

"Me parece grave que estén actuando de manera unilateral donde no se consensan los acuerdos y ellos toman decisiones, los puestos no son cuotas de poder de ningún partido, se necesita un perfil profesional y un expertis adecuado en la Unidad de Control", concluyó.