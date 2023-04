Comerciantes sufren por obras de puente atirantado en SGS

La construcción del puente vehicular atirantado sobre la carretera Rioverde y el acceso a la colonia Quintas de la Hacienda, además de la molestia que ha generado en los residentes, que tienen que tomar vías alternas para el ingreso a sus domicilios, también ha afectado en las ventas de los distintos negocios ubicados sobre la lateral de la carretera Rioverde.

En diálogo con los dependientes de los establecimientos de la zona de Soledad de Graciano Sánchez, éstos argumentaron haber tenido una baja en su actividad comercial con esta obra, son un salón de eventos sociales, un auto lavado y una bodega en la que se comercializan materiales.

Según los dependientes de estos negocios, tras el cierre de un tramo de esta arteria y con la zanja que tiene varias semanas abierta para la instalación de la red de drenaje, se ha complicado el acceso a sus trabajos, y por ende el de sus clientes.

“Hemos tenido que cerrar algunos días, porque, a veces, no teníamos gente, como no había ingreso, no dejaban entrar a los proveedores y esto nos afecta, por eso ya queremos que terminen pronto los trabajos”, indicó uno de los entrevistados.

De igual manera uno de los padres de familia del colegio Montreal, dijo que en el caso del plantel también se ha complicado el ingreso, ya que en la entrada al colegio se mantiene abierta una zanja, la cual impide el paso vehicular, por lo que los padres de familia tienen que esperar en la orilla de la entrada al colegio a sus hijos.

“Esperamos que no se tarden mucho tiempo, porque a nosotros si se nos complica llevar a los niños, incluso está un poco riesgoso, porque están la maquinas, y abrieron frente a la escuela, los trabajos en las laterales creo que es lo que más afecta a todos” manifestó el entrevistado.

Originalmente, la obra tenía un plazo de conclusión de 68 días, pero la Seduvop la extendió hasta 365 días.