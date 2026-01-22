Salud dispone de 172 mil vacunas contra sarampión

En medio del incremento de casos confirmados en diferentes entidades del país, los Servicios de Salud de San Luis Potosí, informaron que en la actualidad el estado tiene disponibilidad de 172 mil dosis de vacuna contra el sarampión, cuya dotación se ampliará en marzo próximo.

Precisaron que la aplicación de la primera dosis del inmunizante SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) va dirigido a niñas y niños de 12 meses; segunda dosis a niñas y niños de 18 meses y 6 años de edad.

En tanto, describieron que la vacuna SR (sarampión y rubéola) enfocada a adolescentes de 10 a 19 años que no tengan esquema completo, así como a adultos de 20 a 49 años que desconozcan su esquema.

Complementaron que se aplicará dosis adicional SR a personal de salud, no vacunados o que desconozcan su esquema y dosis SR a personal educativo, no vacunados o que desconocen si se vacunaron. El año pasado se aplicaron 205 mil 848 biológicos.

