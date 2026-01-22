Salud dispone de 172 mil vacunas contra sarampión
La aplicación del antígeno se extenderá hasta el mes de marzo en la entidad
En medio del incremento de casos confirmados en diferentes entidades del país, los Servicios de Salud de San Luis Potosí, informaron que en la actualidad el estado tiene disponibilidad de 172 mil dosis de vacuna contra el sarampión, cuya dotación se ampliará en marzo próximo.
Precisaron que la aplicación de la primera dosis del inmunizante SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) va dirigido a niñas y niños de 12 meses; segunda dosis a niñas y niños de 18 meses y 6 años de edad.
En tanto, describieron que la vacuna SR (sarampión y rubéola) enfocada a adolescentes de 10 a 19 años que no tengan esquema completo, así como a adultos de 20 a 49 años que desconozcan su esquema.
Complementaron que se aplicará dosis adicional SR a personal de salud, no vacunados o que desconozcan su esquema y dosis SR a personal educativo, no vacunados o que desconocen si se vacunaron. El año pasado se aplicaron 205 mil 848 biológicos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
SLP suma vuelos a CDMX y Monterrey en 2026
Redacción
Vuelos al AIFA y Monterrey están confirmados; Guadalajara, Puebla y Chicago siguen en análisis
Sigue pleito PRI vs. Morena por denuncias de carencias en hospitales
Ana Paula Vázquez
Rocha Medina defendió la propuesta de exhortó al IMSS-Bienestar
Aseguran 47 dosis de cristal en mercado del Centro Histórico
Redacción
El presunto portador huyó al notar la presencia policial y dejó abandonada la droga.