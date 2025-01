Zerboni responde a Guillermo Pous tras ser exhibido en redes

Salvador Zerboni fue exhibido por el abogado Guillermo Pous hace unos días por un comportamiento inadecuado en un vuelo en el que iban sentados juntos. El abogado dejó muy mal parado a Zerboni, quien ya le respondió y explicó que parte de lo sucedido se debió al problema de salud que enfrenta.

Pous, a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, donde además colgó la foto del actor, detalló lo mal que la pasó en el vuelo debido al mal comportamiento de Zerboni, y celebró "el karma del actor".

"Fue tan agradable compartir el vuelo con el sujeto que se metió en la fila para abordar, se dedicó a hacernos escuchar su música electrónica sin audífonos mientras dormía y a disfrutar su karma cuando migración lo recibió con una fila de más de 200 personas", se lee en su mensaje del 22 de diciembre.

Pous dijo en entrevista para "De primera mano" no saber que la persona a la que exhibió en redes era un actor. El abogado se mostró indignado de que Zerboni utilizara el carrito disponible para personas con discapacidad, ignorando que el histrión tiene un problema de movilidad desde hace semanas.

"No conozco a Salvador Zerboni, ni sabía quién era, fue la persona que me tocó aun lado en el avión, me pareció muy desafortunado, se metió en la fila donde estábamos formados mi esposa y yo, utilizó el carrito de las personas que tienen una condición distinta de movilidad para llegar a la puerta de abordaje, subió los pies, puso música en su teléfono sin audífonos, entonces, lo único que hice fue tomar una foto y decir 'qué lamentable sujeto' pero al final me burlé diciendo que le tocaron 250 personas de migración para poder terminar cuando yo pasé a los tres minutos, ni modo, le tocó por todo lo que se quiso ahorrar", expresó.

Salvador Zerboni le responde a Guillermo Pous

Salvador Zerboni confesó que se sentía algo agüitado, pero a la vez no pensaba darle importancia a Pous, a quien tachó de una persona mentirosa y lo acusó de difamarlo sin tener datos e información sobre su condición, y se mostró molesto de que hasta foto le sacó.

Salvador, quien suma más de una decena de telenovelas, y varios realities, afirmó que Pous estaba formado en la fila equivocada, pues se encontraba en la fila de discapacitados. Él, por ahora, es una persona discapacitada porque tiene un problema de salud llamado hipoacusia súbita.

En noviembre de 2024 informó que de un momento a otro perdió la audición del oído izquierdo y presentó vértigo, lo que le impedía hacer sus actividades cotidianas como ejercitarse, incluso, por momentos se vio imposibilitado para poder caminar.

"Nosotros estamos formados en la fila de discapacitados porque soy un discapacitado, porque la gente amablemente de la aerolínea me formó ahí, entonces no me llevé ningún carrito raro ni nada", detalló.

Zerboni comentó que aún sigue luchando para reponerse de esta condición que le produce vértigo, por lo que lamentó que Pous quizá se quiera hacer famoso diciendo cosas en contra de él, que es una persona discapacitada.

El villano de melodramas precisó que en efecto, traía la música en volumen alto, pero esto precisamente porque no escucha nada en su oído izquierdo, y consideró que si a Pous le molestó esto, le pudo haber dicho que bajara el volumen.

"Tiene toda la razón, pero tan sencillo de tocarme el brazo y decir, '¿le puedes bajar?'", dijo en entrevista para "De primera mano".

El actor consideró que Pous miente al decir que no sabía quién era, pues entonces, ¿para qué le tomó la foto y la subió a redes sociales? Además, lo hecho por el abogado, dijo lo toma como un golpe bajo para los discapacitados.

"Que le den un golpe bajo a los discapacitados, desafortunadamente ahora me encuentro de este lado, se me hace muy gacho, muy triste", lamentó.