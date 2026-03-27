logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ILUSIÓN MATERNAL

Fotogalería

ILUSIÓN MATERNAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

San Luis Capital avanza en rescate de los drenajes

El alcalde Enrique Galindo anunció progresos en las obras prioritarias

Por Redacción

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
San Luis Capital avanza en rescate de los drenajes

El alcalde Enrique Galindo Ceballos, como Presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, señaló que el organismo operador está en una gran cruzada para atender uno de los principales reclamos ciudadanos, los drenajes colapsados. Señaló que, debido a la antigüedad de la infraestructura en San Luis Capital, muchas redes se encuentran deterioradas, por lo que su rehabilitación es prioritaria para evitar problemas mayores antes de la temporada de lluvias.

Explicó que Interapas tiene plenamente identificados los puntos más críticos, donde no basta con desazolvar, sino que se requiere abrir calles, sustituir tuberías y reparar conexiones domiciliarias. Actualmente se ejecutan 17 obras de gran magnitud, de las cuales seis ya fueron concluidas y 11 más están en proceso.

El Presidente Municipal adelantó que este esfuerzo continuará con un segundo paquete de al menos 20 intervenciones adicionales, todas enfocadas en prevenir inundaciones y proteger a las familias potosinas. Subrayó que se trata de trabajos complejos y de alto costo, con inversiones que van desde los 400 mil hasta un millón de pesos por obra, dependiendo del nivel de daño.

Finalmente, el alcalde Enrique Galindo reconoció la participación de la ciudadanía, que ha contribuido reportando fallas en la red sanitaria. Afirmó que, aunque actualmente no se registran lluvias ni inundaciones, estas acciones son clave para anticiparse a los riesgos y garantizar un mejor funcionamiento del sistema de drenaje en toda la ciudad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Plan B no afectará al Congreso de SLP: Serrano
    Plan B no afectará al Congreso de SLP: Serrano

    "Plan B" no afectará al Congreso de SLP: Serrano

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    El diputado explicó que operan actualmente con 0.5 por ciento del gasto estatal

    Aprueban fast track eliminar pensiones doradas en SLP
    Aprueban fast track eliminar pensiones doradas en SLP

    Aprueban 'fast track' eliminar pensiones doradas en SLP

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Diputados argumentan que la medida busca frenar pagos excesivos con recursos públicos.

    Fustiga PVEM-SLP a Morena por limitar candidaturas de familiares
    Fustiga PVEM-SLP a Morena por limitar candidaturas de familiares

    Fustiga PVEM-SLP a Morena por limitar candidaturas de familiares

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Segura Morquecho calificó como "frívola y arrogante" la postura reiterada por Luis María Alcalde

    CEDH abre queja por confusión de GCE y muerte de civiles
    CEDH abre queja por confusión de GCE y muerte de civiles

    CEDH abre queja por "confusión" de GCE y muerte de civiles

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Los tres elementos ya fueron vinculados a proceso, según informó la FGE