San Luis Capital avanza en rescate de los drenajes

El alcalde Enrique Galindo Ceballos, como Presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, señaló que el organismo operador está en una gran cruzada para atender uno de los principales reclamos ciudadanos, los drenajes colapsados. Señaló que, debido a la antigüedad de la infraestructura en San Luis Capital, muchas redes se encuentran deterioradas, por lo que su rehabilitación es prioritaria para evitar problemas mayores antes de la temporada de lluvias.

Explicó que Interapas tiene plenamente identificados los puntos más críticos, donde no basta con desazolvar, sino que se requiere abrir calles, sustituir tuberías y reparar conexiones domiciliarias. Actualmente se ejecutan 17 obras de gran magnitud, de las cuales seis ya fueron concluidas y 11 más están en proceso.

El Presidente Municipal adelantó que este esfuerzo continuará con un segundo paquete de al menos 20 intervenciones adicionales, todas enfocadas en prevenir inundaciones y proteger a las familias potosinas. Subrayó que se trata de trabajos complejos y de alto costo, con inversiones que van desde los 400 mil hasta un millón de pesos por obra, dependiendo del nivel de daño.

Finalmente, el alcalde Enrique Galindo reconoció la participación de la ciudadanía, que ha contribuido reportando fallas en la red sanitaria. Afirmó que, aunque actualmente no se registran lluvias ni inundaciones, estas acciones son clave para anticiparse a los riesgos y garantizar un mejor funcionamiento del sistema de drenaje en toda la ciudad.

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