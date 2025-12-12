logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

San Luis Capital, certificado por su confiabilidad

El alcalde Enrique Galindo recibió la certificación diseñada para gobiernos municipales

Por Redacción

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
San Luis Capital, certificado por su confiabilidad

El alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la ceremonia de entrega de la Certificación Internacional de Calidad ISO 18091:2019 a la Dirección General de Gestión Territorial y Catastro del Ayuntamiento de San Luis Potosí, reconocimiento otorgado por la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables (FIDEGOC), representada por su secretario ejecutivo y creador de la norma, Carlos Humberto Gadsden Carrasco. 

Esta norma es única en su tipo a nivel mundial, diseñada para gobiernos municipales y avalada por los 169 países miembros de la ISO.

Durante su intervención, el alcalde Enrique Galindo subrayó que su administración está comprometida con procesos eficientes, transparentes y confiables, como lo demuestran los esfuerzos en Mejora Regulatoria y el cumplimiento de estándares internacionales. 

Agradeció y reconoció a la titular de Catastro, Ángeles Rodríguez Aguirre, y a su equipo por este logro que fortalece la confianza ciudadana. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por su parte, Gadsden Carrasco señaló que San Luis Potosí es uno de los 23 municipios del país que participaron, y ahora se posiciona como líder internacional por el compromiso integral con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, por lo que el reconocimiento que recibió es nivel bronce.

La obtención del Certificado de Calidad ISO 18091:2019 para el Ayuntamiento de San Luis Potosí se da tras culminar con éxito el proceso de auditoría y evaluación que reconoce la implementación de un Sistema Integral de Gestión de la Calidad confiable, orientado a la mejora continua. Este logro reafirma el compromiso municipal con ofrecer procesos y servicios eficientes que elevan la satisfacción ciudadana y fortalecen la Gobernanza Confiable.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Congreso aprueba paquete económico 2026 con recorte a la UASLP
    Congreso aprueba paquete económico 2026 con recorte a la UASLP

    Congreso aprueba paquete económico 2026 con recorte a la UASLP

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    La diputada Nancy García de Morena se abstuvo de respaldar el presupuesto argumentando disparidad en la asignación para instituciones educativas

    Avanza en Congreso reforma que garantiza gobernadora en 2027
    Avanza en Congreso reforma que garantiza gobernadora en 2027

    Avanza en Congreso reforma que garantiza gobernadora en 2027

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    El dictamen podría ser sometido al Pleno en sesión del próximo domingo

    Conceden amparo que frena elección en Facultad de Derecho
    Conceden amparo que frena elección en Facultad de Derecho

    Conceden amparo que frena elección en Facultad de Derecho

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Un grupo de académicos se inconformó por haber sido excluido del proceso para nuevo director o directora

    Continúa rezago en el PJE por falta de personal: Zarazúa
    Continúa rezago en el PJE por falta de personal: Zarazúa

    Continúa rezago en el PJE por falta de personal: Zarazúa

    SLP

    Rubén Pacheco

    El Órgano de Administración emitirá una convocatoria para contrataciones