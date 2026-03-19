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San Luis en Primavera, gran escaparate para el talento potosino: alcalde

Esta edición será la más amplia y con mayor participación local en la historia

Por Redacción

Marzo 19, 2026 03:00 a.m.
A
San Luis en Primavera, gran escaparate para el talento potosino: alcalde

El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que el Festival Internacional San Luis en Primavera se consolida como la gran plataforma de lanzamiento del talento potosino, al presentar a más de 500 artistas locales dentro de una programación que supera los 800 participantes en total.

"La edición 2026 va a ser el programa más amplio, con alrededor de 110 eventos y cerca de 800 artistas, de los cuales más de 500 son potosinos", señaló.

Como parte de este impulso al talento local, el alcalde destacó la relevancia del Catálogo de Artistas Potosinos (CAPO), una plataforma digital creada por esta administración municipal a propuesta de la Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud, y desarrollada por la Dirección de Cultura Municipal.

Este espacio permite visibilizar y difundir el trabajo de creadores potosinos, consolidándose como un referente cultural que facilita la integración de artistas locales en eventos como el Festival Internacional San Luis en Primavera y proyecta su talento a nivel nacional e internacional.

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San Luis Capital se alista así para vivir su temporada cultural más importante, con una agenda que abarcará cerca de 110 actividades en distintos espacios de la ciudad, integrando expresiones artísticas locales, nacionales e internacionales, y fortaleciendo su vocación como destino cultural.

El Festival San Luis en Primavera 2026 se realizará del 28 de marzo al 4 de abril. Contará con España como país invitado y Oaxaca como estado invitado, lo que enriquecerá la oferta cultural durante la Semana Santa y consolidará al Festival como un referente de proyección nacional e internacional.

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