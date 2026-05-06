San Luis Potosí es territorio seguro para migrantes: Mancilla
Se puede considerar que San Luis Potosí es territorio seguro para los migrantes en tránsito, porque incluso los cuerpos policiales hacen lo necesario para procurar una buena estancia de quienes viajan o a veces, se quieren quedar en San Luis, porque para ellos hay muchas obras de misericordia y de caridad, aseguró el obispo emérito de Texcoco, Juan Manuel Mancilla Sánchez.
Aseguró que la diócesis en el caso de San Luis Potosí siempre ha trabajado por la caridad y por los migrantes en tránsito, pero también en la cultura verdaderamente admirable para cuidar a los migrantes y está muy bien llevada.
Llamó a los potosinos a apoyar las obras de misericordia y de caridad de la iglesia.
Llamó también a animar a los potosinos a que a su vez animen a los policías a prestar un servicio comunitario a favor de los migrantes, pero también se tiene que invertir en los cuerpos policiales desde su persona, sus uniformes, también los zapatos que le sirven para trabajar, porque a veces no se piensa que parte de su trabajo es estar mucho de pie mientras realizan su tarea de vigilar y en este caso de cuidar tanto a los potosinos como a los migrantes.
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