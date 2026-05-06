logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERIA MULTICOLOR

Fotogalería

FERIA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

San Luis Potosí es territorio seguro para migrantes: Mancilla

Por Martín Rodríguez

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
A
San Luis Potosí es territorio seguro para migrantes: Mancilla

Se puede considerar que San Luis Potosí es territorio seguro para los migrantes en tránsito, porque incluso los cuerpos policiales hacen lo necesario para procurar una buena estancia de quienes viajan o a veces, se quieren quedar en San Luis, porque para ellos hay muchas obras de misericordia y de caridad, aseguró el obispo emérito de Texcoco, Juan Manuel Mancilla Sánchez.

Aseguró que la diócesis en el caso de San Luis Potosí siempre ha trabajado por la caridad y por los migrantes en tránsito, pero también en la cultura verdaderamente admirable para cuidar a los migrantes y está muy bien llevada. 

Llamó a los potosinos a apoyar las obras de misericordia y de caridad de la iglesia. 

Llamó también a animar a los potosinos a que a su vez animen a los policías a prestar un servicio comunitario a favor de los migrantes, pero también se tiene que invertir en los cuerpos policiales desde su persona, sus uniformes, también los zapatos que le sirven para trabajar, porque a veces no se piensa que parte de su trabajo es estar mucho de pie mientras realizan su tarea de vigilar y en este caso de cuidar tanto a los potosinos como a los migrantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Piden indagar muerte de "Hachi" en Valles
    Piden indagar muerte de "Hachi" en Valles

    Piden indagar muerte de "Hachi" en Valles

    SLP

    Redacción

    El diputado Luis Felipe Castro señaló posibles fallas en protocolos de protección animal.

    Limpian jardín de El Montecillo
    Limpian jardín de El Montecillo

    Limpian jardín de El Montecillo

    SLP

    Redacción

    Cuadrillas municipales realizaron poda, deshierbe y retiro de basura en este barrio tradicional.

    Servidores públicos, a declarar patrimonio
    Servidores públicos, a declarar patrimonio

    Servidores públicos, a declarar patrimonio

    SLP

    Redacción

    El plazo vence el 31 de mayo; Contraloría llama a cumplir para evitar sanciones.

    Propone PT recortar días a campaña por la gubernatura
    Propone PT recortar días a campaña por la gubernatura

    Propone PT recortar días a campaña por la gubernatura

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    La iniciativa establece un máximo de 45 días de proselitismo para todos los cargos en disputa