La STPS opera con déficit de inspectores

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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí opera con apenas cinco inspectores, pese a que requiere una plantilla de 16 para cubrir las necesidades de vigilancia laboral en los 59 municipios del estado, informó su titular, Crisógono Sánchez Lara.

Déficit de personal y acciones de inspección

A pesar del déficit de personal, aseguró que la dependencia mantiene las inspecciones para verificar que las empresas cumplan con los derechos de sus trabajadores.

El funcionario explicó que las revisiones pueden derivarse de denuncias de empleados por irregularidades como la falta de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el incumplimiento del salario mínimo o la aplicación de disposiciones como la llamada Ley Silla.

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Procedimiento y sanciones por incumplimiento

A partir de estos reportes, la dependencia solicita a los patrones documentación que acredite que las condiciones de contratación y la relación laboral se encuentran en regla.

Sánchez Lara indicó que, cuando se detectan anomalías, las empresas cuentan con un plazo de cinco días hábiles para corregirlas, como parte de un procedimiento de conciliación preventiva.

Sin embargo, advirtió que cuando los patrones no atienden las observaciones o reinciden en las faltas, la STPS puede imponer sanciones económicas.

Precisó que las multas pueden alcanzar aproximadamente los 18 mil pesos por cada trabajador que se encuentre en situación irregular, por lo que el monto aumenta dependiendo del número de empleados afectados.