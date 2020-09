San Luis sin estrategias de inclusión escolar

Falta que el sistema educativo trabaje en la capacitación y sensibilización de profesores, además de que existan estrategias de inclusión que permitan a los niños y jóvenes con alguna discapacidad realizar sus estudios en escuelas regulares, señaló Marco Antonio Medina, presidente del Centro Potosino de Autismo de San Luis Potosí.

"Falta trabajo para que se tome a los chicos y se puedan insertar en educación lo más regular posible, todos tienen derecho a una educación regular, probablemente algunos si puedan, pero hay otros que no. Con los que si estén en posibilidades de adherirse a la educación regular hay que trabajar y con los que no se debe también trabajar, pero de forma más adecuada", señaló.

Explicó que aunque existe una ley de inclusión escolar para las personas con discapacidad, no todos los profesores cuentan con la capacitación necesaria para dar una educación formativa a sus alumnos, ni tampoco todos los profesores cuentan con la sensibilización necesaria para atender a este tipo de estudiantes.

"Ya no es que la escuela quiera o no recibir a los chicos con discapacidad, ahora los tiene que recibir, pero el freno es que no están capacitados los maestros, cualquier maestro está capacitado para dar una educación formativa a sus alumnos, lo que no esta es sensibilizado para trabajar con un muchacho o muchacha que parece que no te escucha, que no te hace caso, y lo que buscas es que la mamá vaya pronto por ellos para que los tranquilice", lamentó.