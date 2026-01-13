Sancionarán a escuelas que no respeten horario invernal

El regreso a clases en San Luis Potosí se llevó a cabo sin incidentes relevantes y con una asistencia regular del alumnado, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien, no obstante, advirtió que las escuelas públicas y privadas que no respeten el horario invernal serán sancionadas.

Durante la evaluación del arranque de actividades escolares tras el periodo vacacional, el mandatario estatal señaló que el balance general fue positivo, sin embargo, reconoció que persisten observaciones relacionadas con el cumplimiento de la tolerancia de 30 minutos en la entrada del turno matutino y la salida anticipada en el vespertino, una medida que recalcó, es obligatoria y no una recomendación.

Gallardo Cardona subrayó que el objetivo del horario invernal es proteger la salud de niñas y niños ante las bajas temperaturas, por lo que todas las escuelas incorporadas al Sistema Educativo Estatal deben acatarlo sin excepción. Indicó que se ha detectado resistencia al cumplimiento, principalmente en algunos planteles particulares, los cuales serán sujetos a sanciones en caso de obligar a las y los alumnos a ingresar a la hora exacta o antes del horario regular.

El gobernador precisó que la flexibilidad de horarios no busca relajar la disciplina escolar, sino priorizar el bienestar del estudiantado durante la temporada invernal, por lo que reiteró que no habrá concesiones para quienes decidan ignorar estas disposiciones.

