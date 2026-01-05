Saquean jardín de niños en Cd. Satélite

Vecinos de la colonia Ciudad Satélite denunciaron un robo al interior del jardín de niños Luis María Pescetti, ubicado sobre Avenida del Parque, en el municipio de Villa de Pozos, luego de que un hombre ingresara a las instalaciones y forzara los candados de salones y lockers.

La denuncia fue difundida a través de un grupo de WhatsApp vecinal, donde se alertó que el presunto responsable sustrajo cableado y bocinas del plantel. En el mensaje, los habitantes advirtieron que "al parecer tiene intención de regresar" y solicitaron cualquier información que permita dar con su paradero.

De acuerdo con el video compartido, el sujeto es un joven que vestía pants azul con líneas blancas a los costados, marca Adidas, tenis negros, sudadera con capucha negra con amarillo y estampado del mismo tono, y portaba una mochila verde con negro.

Las imágenes muestran que el hombre recorre los pasillos para verificar que no haya personas en el lugar y, posteriormente, se retira la mochila para sacar una cizalla color amarillo, con la que rompe primero el candado de los lockers. Después, los mueve hacia la esquina de una de las entradas a los salones, presuntamente para obstruir la visibilidad de las cámaras de seguridad.

Vecinos de la zona señalaron que el área permanece prácticamente sola cuando no hay clases, a pesar de que se encuentra a menos de un kilómetro de la base Ciudad Satélite de la Guardia Civil Estatal. Además, el kínder se ubica en una zona escolar, junto a la Escuela Primaria Rodolfo Neri Vela y frente a la Escuela Secundaria Dr. Pablo Latapí Sarré, lo que evidencia la alta afluencia de estudiantes y la escasa vigilancia en el sector.