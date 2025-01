SAT ofrece estímulos fiscales a los contribuyentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una serie de estímulos fiscales para contribuyentes que adeuden declaraciones o impuestos.

Las facilidades aplicarán sólo para personas físicas o morales cuyos ingresos sean menores a 35 millones de pesos, y consisten en descuento del total del adeudo de multas y recargos, para casos de impuestos sobre la renta e impuestos trasladados.

José Edgar González Cancino, administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente y Gerardo Cruz Aguilar, administrador desconcentrado de Recaudación Fiscal, informaron que requisitos incluyen que además de no recibir más de 35 millones de pesos anuales, el plan no aplica para organizaciones no lucrativas ni para personas físicas o morales que hubieran impugnado el valor de los impuestos que se le requiere pagar.

Todo el proceso incluye que el incentivo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación 2025, sea aplicado a la reducción del 100% de multas impuestas por la comisión de las infracciones a las leyes fiscales, aduaneras y de comercio exterior, entre las que incluye multas con agravantes, cargos y gastos de ejecución.

Para este último caso, sólo procedería el estímulo fiscal si se desisten del litigio, por las facilidades administrativas que tienen vigencia.