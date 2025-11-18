SCJN recibe notificación que anula juicio político contra Xavier Nava

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió del Congreso del Estado la notificación de cumplimiento de la sentencia que ordena informar tanto a los órganos anticorrupción como al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) la improcedencia del juicio político promovido contra el exalcalde Xavier Nava Palacios.

Con este trámite, el Poder Legislativo local dio por cumplido el mandato judicial que declaró nulo el juicio político que había dejado sin derechos al expresidente municipal, luego de que Nava demostrara en tribunales que no existían motivos ni carga probatoria para proceder en su contra.

El exalcalde sostuvo ante los tribunales que el Congreso carecía de elementos para presumir alguna responsabilidad. Finalmente, el dictamen de inocencia le fue confirmado.

El juicio político se abrió por votación de diputados del PVEM, Morena, PRI, PAN, Conciencia Popular y Nueva Alianza de la legislatura pasada, pese a que no había pruebas que acreditaran irregularidades.

El caso se originó en un señalamiento sobre una supuesta invasión de predios relacionada con obras de un puente vehicular. Sin embargo, el Congreso no pudo demostrar esa invasión, pues se trataba de derechos de vía abiertos desde décadas atrás.

