SCT culminó revista del transporte urbano y taxis

Este martes concluyó el pase de revista física de transporte urbano y automóviles de alquiler; hay concesionarios que no se presentaron y serán requeridos por oficio para la apertura de un procedimiento administrativo. Al corte del cierre de pase de revista, todavía no se tenía la certeza de cuántos concesionarios no se han presentado.

Las 5 mil 446 unidades de automóviles de alquiler que gozan de una concesión regular para operar en la zona metropolitana de San Luis Potosí y los poco más de mil autobuses de las diferentes líneas de transporte urbano, debieron presentarse al pase de revista, en el que hay una verificación del estado que guardan los vehículos, pero al mismo tiempo, de los asuntos administrativos y la regularidad con la que prestan el servicio.

De manera paralela, en el interior de los taxis fue colocado un código QR que da acceso a una página de quejas ante la SCT, y un código rosa que junto con la Secretaría de las Mujeres, permitirá atender con rapidez, cualquier situación que se presente, con atención inmediata a las mujeres.

La SCT inició una lista de los números económicos de los vehículos, cuyos concesionarios los llevaron al pase de revista, con el fin de verificar cuántos y quiénes cumplieron con las especificaciones y exigencias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí