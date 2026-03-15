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Se acabala concesión de la U. Politécnica

Por Rubén Pacheco

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Se acabala concesión de la U. Politécnica

El próximo año concluirá la concesión de las instalaciones de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), la cual pasará a manos de la casa de estudios, informó Néstor Eduardo Garza Álvarez, rector de dicha institución de educación superior.

La concesión de 20 años fue otorgada en 2008 a la empresa española Acciona, durante el sexenio del panista Felipe Calderón. Por otra parte, en la actualidad el mantenimiento, la seguridad y operación de las instalaciones, es responsabilidad de la también española Bestinver Infra.

El directivo universitario refirió que el contrato de la asociación público privada, establece una transición de un año, así como una supervisión y una inspección.

"Estamos iniciando nosotros de manera independiente, y en su momento, la federación con la concesionaria iniciarán su proceso y al final nos entregan las instalaciones", complementó el rector.

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En entrevista, Garza Álvarez descartó que no habrá mayores inconvenientes para el desarrollo del proceso de la entrega recepción, derivado que la universidad utiliza el complejo universitario desde hace 20 años.

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