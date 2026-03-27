Se agotan los cuartos de hotel en el Centro

A días de una de las celebraciones más emblemáticas de la capital, la disponibilidad hotelera en el Centro Histórico comienza a agotarse, particularmente para la tradicional Procesión del Silencio, por lo que autoridades municipales llamaron a turistas a realizar sus reservaciones con anticipación.

La directora de Turismo Municipal, Claudia Lorena Peralta Antiga, informó que, si bien aún existen opciones de hospedaje en la ciudad, los hoteles ubicados en el primer cuadro presentan ya una ocupación prácticamente total para la noche del evento. "Todavía hay disponibilidad hotelera, pero quien busque hospedarse en el Centro Histórico, sobre todo para el día de la Procesión del Silencio, es importante que reserve cuanto antes", advirtió.

Explicó que, ante la alta demanda, los visitantes pueden encontrar alternativas para distintos presupuestos, desde hostales hasta hoteles de mayor categoría, distribuidos en diferentes puntos de la capital potosina, lo que permite atender el flujo turístico previsto para la temporada.

Como parte de la estrategia para enriquecer la experiencia de los visitantes, Peralta Antiga detalló que se impulsan actividades dentro de los propios hoteles, incluyendo la participación de artesanos locales que ofrecerán sus productos directamente en recepciones y espacios comunes. Esta iniciativa, dijo, busca fortalecer la economía local y promover el consumo directo.

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En ese sentido, aprovechó para reconocer el trabajo del sector artesanal en el marco del Día del Artesano, al tiempo que invitó tanto a turistas como a la ciudadanía a adquirir productos elaborados por manos potosinas.

Por otro lado, la funcionaria confirmó avances en los acuerdos de colaboración internacional derivados del hermanamiento con ciudades españolas como Sevilla y Córdoba, con las que se busca intercambiar experiencias en torno a celebraciones religiosas como la Procesión del Silencio.

Finalmente, señaló que continúan las gestiones para concretar el intercambio de elementos tradicionales, como vestimentas, así como la participación de San Luis Potosí en eventos de Semana Santa y festividades programadas para octubre en dichas ciudades, lo que permitiría reforzar la proyección internacional de la capital potosina.