logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ILUSIÓN MATERNAL

Fotogalería

ILUSIÓN MATERNAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se agotan los cuartos de hotel en el Centro

Por Samuel Moreno

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Se agotan los cuartos de hotel en el Centro

A días de una de las celebraciones más emblemáticas de la capital, la disponibilidad hotelera en el Centro Histórico comienza a agotarse, particularmente para la tradicional Procesión del Silencio, por lo que autoridades municipales llamaron a turistas a realizar sus reservaciones con anticipación.

La directora de Turismo Municipal, Claudia Lorena Peralta Antiga, informó que, si bien aún existen opciones de hospedaje en la ciudad, los hoteles ubicados en el primer cuadro presentan ya una ocupación prácticamente total para la noche del evento. "Todavía hay disponibilidad hotelera, pero quien busque hospedarse en el Centro Histórico, sobre todo para el día de la Procesión del Silencio, es importante que reserve cuanto antes", advirtió.

Explicó que, ante la alta demanda, los visitantes pueden encontrar alternativas para distintos presupuestos, desde hostales hasta hoteles de mayor categoría, distribuidos en diferentes puntos de la capital potosina, lo que permite atender el flujo turístico previsto para la temporada.

Como parte de la estrategia para enriquecer la experiencia de los visitantes, Peralta Antiga detalló que se impulsan actividades dentro de los propios hoteles, incluyendo la participación de artesanos locales que ofrecerán sus productos directamente en recepciones y espacios comunes. Esta iniciativa, dijo, busca fortalecer la economía local y promover el consumo directo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En ese sentido, aprovechó para reconocer el trabajo del sector artesanal en el marco del Día del Artesano, al tiempo que invitó tanto a turistas como a la ciudadanía a adquirir productos elaborados por manos potosinas.

Por otro lado, la funcionaria confirmó avances en los acuerdos de colaboración internacional derivados del hermanamiento con ciudades españolas como Sevilla y Córdoba, con las que se busca intercambiar experiencias en torno a celebraciones religiosas como la Procesión del Silencio.

Finalmente, señaló que continúan las gestiones para concretar el intercambio de elementos tradicionales, como vestimentas, así como la participación de San Luis Potosí en eventos de Semana Santa y festividades programadas para octubre en dichas ciudades, lo que permitiría reforzar la proyección internacional de la capital potosina.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Plan B no afectará al Congreso de SLP: Serrano
    Plan B no afectará al Congreso de SLP: Serrano

    "Plan B" no afectará al Congreso de SLP: Serrano

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    El diputado explicó que operan actualmente con 0.5 por ciento del gasto estatal

    Aprueban fast track eliminar pensiones doradas en SLP
    Aprueban fast track eliminar pensiones doradas en SLP

    Aprueban 'fast track' eliminar pensiones doradas en SLP

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Diputados argumentan que la medida busca frenar pagos excesivos con recursos públicos.

    Fustiga PVEM-SLP a Morena por limitar candidaturas de familiares
    Fustiga PVEM-SLP a Morena por limitar candidaturas de familiares

    Fustiga PVEM-SLP a Morena por limitar candidaturas de familiares

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Segura Morquecho calificó como "frívola y arrogante" la postura reiterada por Luis María Alcalde

    CEDH abre queja por confusión de GCE y muerte de civiles
    CEDH abre queja por confusión de GCE y muerte de civiles

    CEDH abre queja por "confusión" de GCE y muerte de civiles

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Los tres elementos ya fueron vinculados a proceso, según informó la FGE