Se alistan jugueterías para repunte en ventas

A unos días del 30 de abril, jugueterías de San Luis Potosí comienzan a registrar un incremento en la afluencia de clientes, en una de las temporadas clave para el sector, donde aún persiste la preferencia por los juguetes físicos, pese al avance de los dispositivos electrónicos.

En establecimientos como Juguetron, Jugueterías Julio Cepeda El Dorado o tiendas tradicionales como Juguetería La Batalla, el movimiento comercial comienza a intensificarse, principalmente durante fines de semana, con familias en busca de opciones para regalar.

También pequeños comercios locales de juguetería, así como espacios o estantes en tiendas de autoservicio dedicados a este tipo de productos, mantienen actividad constante, con una oferta que va desde juguetes tradicionales hasta artículos de moda, lo que refleja la diversidad de preferencias entre niñas y niños.

De acuerdo con encargados y comerciantes del sector, entre los productos más solicitados destacan muñecas, figuras de acción, peluches, juegos de mesa y artículos relacionados con personajes de películas o series. Sin embargo, también se ha observado una creciente demanda de juguetes vinculados a videojuegos o experiencias digitales, lo que ha obligado a las tiendas a adaptarse a nuevas tendencias.

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En cuanto a precios, el mercado ofrece opciones accesibles desde los 100 o 200 pesos en juguetes básicos, hasta artículos que superan los 2 mil o incluso 5 mil pesos en productos de marca o tecnológicos, dependiendo de la complejidad y características del juguete. Esta variedad permite a las familias ajustar sus compras según su presupuesto, en medio de un contexto donde el consumo se ha vuelto

más selectivo.