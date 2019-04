"Se brincaron a Gabino en pacto Morena-PVEM"

"Lamentamos que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional no hubiera informado al delegado local Gabino Morales de lo que ya está pactado en la Ciudad de México, y eso quiere decir que entonces no lo van a tomar en cuenta y ya no lo tomaron en cuenta", informó el ex diputado local por el Partido Verde, Manuel Barrera Guillén.

Dijo creer que Gabino Morales ha de estar más ocupado en temas legales y preparando su defensa por algún tipo de denuncias que ya se hicieron públicas y que prácticamente en lo electoral tienen algo que ver.

Por lo que se refiere a la dirigencia de Morena, dijo que están esperando a que haya cambios y las personas que lleguen a la misma con toda seguridad serán personas afines a ese proyecto de las alianzas, porque se trata de un megaproyecto de alianza por la gubernatura para el año 2021.

Dijo que el Partido Verde no va a declinar en lo que ya está pactado en la Ciudad de México y le va a dar para adelante al proyecto 2021, e incluso van a buscar que se sumen otros partidos políticos y también actores políticos de partidos políticos que renunciarán y darán a conocer su renuncia pública a los partidos políticos a los que actualmente pertenecen.

Dijo que entonces es un tema nacional y ya no queda en manos ni de Gabino ni nada nadie más aquí en el Estado.

"Yo creo que se brincaron a Gabino por andar festejando... entonces si andaba enfiestado, entonces que se prepare".

Con alianzas y sin alianzas, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional libra seis elecciones estatales, de las cuales actualmente cedieron la cabeza a Morena en Baja California, se le apoya en Puebla, en Quintana Roo se le apoyó en la mayoría de los distritos electorales locales y en las otras tres entidades federativas, en el caso de Durango van en candidatura común y se le cede a Morena el apoyo.

Aguascalientes y Tamaulipas son los únicos donde el Partido Verde va solo, y eso significa que se está pactando a nivel nacional en qué Estado le corresponde a qué partido postular "y no será si Gabino quiere o no".