Se busca en SLP a 1,500 personas
Sólo en este año se han abierto 30 carpetas por desapariciones
Con mil 500 carpetas de investigación abiertas solo en 2025 por desaparición de personas en San Luis Potosí y otras 30 iniciadas antes del 15 de enero de 2026, la crisis continúa en expansión. Así lo expuso Edith Pérez Rodríguez, vocera del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, quien advirtió que a estas cifras se suman expedientes acumulados desde 2018, cuando comenzó a operar la Unidad Especializada, y registros forenses que datan desde 2006. En Servicios Periciales, dijo, existe una estadística de cuerpos enviados a la fosa común entre 2006 y 2019.
Congreso aprueba Fiscalía especializada para desapariciones en SLP
Las declaraciones se dan tras la aprobación en el Congreso del Estado de la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición Cometida por Particulares, que sustituirá a la actual Unidad Especializada y armoniza la legislación local con la Ley General vigente desde 2017. Sin embargo, para el colectivo, el problema no era únicamente el cambio de nombre.
Vocera denuncia insuficiencia de recursos y apoyo en investigaciones
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Pérez Rodríguez sostuvo que la exigencia central ha sido garantizar recursos y personal exclusivo para la investigación de desapariciones. Señaló que, aunque la Fiscalía General del Estado recibe un presupuesto de 600 millones de pesos, la asignación a la Unidad dependía de decisiones internas. Indicó que conocieron que 32 personas fueron contratadas mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FAS) para esa área, pero solo 12 laboraban directamente en la unidad, mientras las demás estaban distribuidas en otras áreas.
También cuestionó el uso de recursos destinados a búsquedas inmediatas. Afirmó que existe financiamiento para camionetas y apoyos logísticos como gasolina y alimentos cuando se activa una búsqueda urgente, pero aseguró que esos apoyos no les han sido proporcionados, por lo que las familias cubren los gastos de su propio bolsillo. Aunque reconoció que la Comisión de Víctimas en el estado brinda acompañamiento en trámites, advirtió que los viáticos se entregan con una semana de anticipación, lo que dificulta la reacción inmediata ante reportes urgentes.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Gremio prehospitalario bloquea carretera 57 para exigir avances en investigación
Pulso Online
Integrantes del gremio prehospitalario cerraron carriles centrales de la carretera 57 para exigir avances en la investigación de la muerte del oficial Jorge Olvera Pérez.
Industria en SLP frena inversión por costo de energía eléctrica: Elizalde
Samuel Moreno
La lideresa de Canacintra destacó la necesidad de apoyos federales para energías limpias y autogeneración
Inconsistencias en compras, rentas y servicios del Congreso: ASF
Ana Paula Vázquez
También detectó remuneraciones a personas que no aparecían en la plantilla de 2024