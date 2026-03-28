Se busca mejorar instalaciones de Casa Esperanza

Desde el año pasado, opera en la zona metropolitana de San Luis Potosí la Casa Esperanza, espacio de resguardo temporal de mujeres víctimas de violencia, informó Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez, encargada de Despacho de la Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva (SEMU).

Refirió que el centro de resguardo temporal de 24 a 72 horas de estadía, fue financiado con recursos provenientes de la Secretaría de las Mujeres de la federación, por lo cual, se espera seguir mejorando las instalaciones.

"Está en la zona metropolitana y funciona cuando por alguna razón tiene red de apoyo la persona y lo que quiere, es trasladarse a la otra entidad, pero quiere salir de su casa porque existe una situación de riesgo", expuso.

En entrevista, describió que el lugar está compuesto por dos núcleos familiares, es decir, dos recámaras para igual número de madres con sus hijos, donde tienen acceso a cocina, baño y área común.

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Destacó que el punto de resguardo emergente, se complementa con los espacios existentes en los cuatros Centro de Justicia para Mujeres (CJM) y el refugio a cargo de una asociación civil.

En entrevista, explicó que, en algunos de los casos, las usuarias ingresaron a la Casa Esperanza y posteriormente canalizadas al refugio administrado por la organización Otra Oportunidad A.C., o bien, reincorporadas a sus redes de apoyos en otros estados del país.