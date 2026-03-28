logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AUTORIDADES RECORREN EL PROYECTO MÉDICA ORLI

Fotogalería

AUTORIDADES RECORREN EL PROYECTO MÉDICA ORLI

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se busca mejorar instalaciones de Casa Esperanza

Por Rubén Pacheco

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
A
Se busca mejorar instalaciones de Casa Esperanza

Desde el año pasado, opera en la zona metropolitana de San Luis Potosí la Casa Esperanza, espacio de resguardo temporal de mujeres víctimas de violencia, informó Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez, encargada de Despacho de la Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva (SEMU).

Refirió que el centro de resguardo temporal de 24 a 72 horas de estadía, fue financiado con recursos provenientes de la Secretaría de las Mujeres de la federación, por lo cual, se espera seguir mejorando las instalaciones.

"Está en la zona metropolitana y funciona cuando por alguna razón tiene red de apoyo la persona y lo que quiere, es trasladarse a la otra entidad, pero quiere salir de su casa porque existe una situación de riesgo", expuso. 

En entrevista, describió que el lugar está compuesto por dos núcleos familiares, es decir, dos recámaras para igual número de madres con sus hijos, donde tienen acceso a cocina, baño y área común.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Destacó que el punto de resguardo emergente, se complementa con los espacios existentes en los cuatros Centro de Justicia para Mujeres (CJM) y el refugio a cargo de una asociación civil. 

En entrevista, explicó que, en algunos de los casos, las usuarias ingresaron a la Casa Esperanza y posteriormente canalizadas al refugio administrado por la organización Otra Oportunidad A.C., o bien, reincorporadas a sus redes de apoyos en otros estados del país. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Torneo de robótica en SLP
    Torneo de robótica en SLP

    Torneo de robótica en SLP

    SLP

    Redacción

    Copocyt organiza competencia en la UPSLP

    Policía capitalina activa operativo por Semana Santa y festival
    Policía capitalina activa operativo por Semana Santa y festival

    Policía capitalina activa operativo por Semana Santa y festival

    SLP

    Redacción

    Habrá cierres por festival y Semana Santa

    Segura insiste: no excluir a Ruth de encuestas rumbo a 2027
    Segura insiste: no excluir a Ruth de encuestas rumbo a 2027

    Segura insiste: no excluir a Ruth de encuestas rumbo a 2027

    SLP

    Redacción

    Pide que todos los perfiles participen

    Retiran 450 kilos de basura en drenaje del Mercado Hidalgo
    Retiran 450 kilos de basura en drenaje del Mercado Hidalgo

    Retiran 450 kilos de basura en drenaje del Mercado Hidalgo

    SLP

    Redacción

    Desazolve busca evitar encharcamientos