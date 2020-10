Se caen las ventas de flores en El Saucito

Entre los locales de las florerías ubicadas a las afueras del panteón del Saucito, se asoman las flores típicas de temporada como cempasúchil, nube y flor de terciopelo, algunas están a punto de marchitarse, pues no se ha logrado su venta.

En años anteriores, durante esta temporada, el área lucía repleta de familias que ante la llegada de las festividades del Día de Muertos buscaban llevar una ofrenda a familiares o amigos fallecidos.

Este año la pandemia de Covid-19 lo impidió y las autoridades decidieron cancelar los festejos y cerrar los cementerios del 30 al 2 de noviembre para evitar la aglomeración en estos lugares.

La locataria Yolanda, de la "Florería Yoli" tenía como última esperanza este jueves, para poder incrementar sus ventas, puesto que hoy las puertas del cementerio permanecerán cerradas hasta el próximo tres de noviembre, para evitar aglomeraciones que puedan significar contagios.

La compra de flores este año fue 70 por ciento inferior, debido a la incertidumbre de la semaforización que pudiera representar no vender todo el producto y no generar una mínima ganancia. "No sabíamos si el panteón estaría abierto o cerrado por estas fechas, por eso mismo decidimos comprar menos flores para vender todo lo que compramos antes de que cierren".

La señora Yolanda reconoce que el mayor porcentaje de ventas se hacía por el montaje de altares de muertos, ya sea en escuelas, empresas y plazas públicas, sin embargo, al mantener suspendidas todo ese tipo de actividades, las ventas se reducen aún más.