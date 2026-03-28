Se coordinan para localizar a un posible ahogado

Elementos de Protección Civil municipal de Soledad, en coordinación con la Coordinación Estatal y el Cuerpo de Bomberos, llevaron a cabo un operativo de búsqueda tras el reporte de una persona que presuntamente cayó en un cuerpo de agua cercano a la colonia La Virgen.

De acuerdo con el director Martin Bravo Galicia el aviso se recibió la tarde de ayer, alrededor de las 18:30 horas, lo que activó la movilización de los cuerpos de emergencia en la zona. Hasta ahora, no se han encontrado indicios que confirmen el fallecimiento de alguna persona.

Pese a ello, dijo que, los trabajos de rastreo continuaron bajo los protocolos correspondientes, con la intención de revisar por completo el área y descartar cualquier riesgo, el funcionario afirmó que los equipos de atención a emergencias estuvieron activos para responder de manera inmediata ante cualquier situación que ponga en peligro a la población.

Alrededor de las 16:00 horas del viernes, Protección Civil Estatal informó que en coordinación con el H. Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, acordaron la suspensión de la búsqueda, ya que no se tuvieron más indicios para su localización.

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