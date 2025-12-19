Se coordinan para vigilar planteles escolares

Derivado de la coordinación con autoridades educativas, se realizarán recorridos de vigilancia en las escuelas para prevenir actos ilícitos, luego del inicio de las vacaciones de fin de año, informó Rosalío Ramos García, titular de la Guardia Civil Estatal (GCE).

En días pasados, Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), informó que, a partir del inicio del período vacacional se aplicará el protocolo de seguridad en los planteles educativos, consistente en que computadoras y otros artículos de valor sean resguardados por los padres de familia.

El mando policial describió que el Plan Integral de Seguridad donde se desarrollan recorridos estratégicos y comunicación con la SEGE, suele arrojar resultados positivos, pues no se reportan robos en los complejos escolares

Dijo que la presencia de los elementos estatales que abarca las cuatro regiones de San Luis Potosí, no solo permitirá resguardar las instalaciones, sino también favorecer la seguridad de las y los vacacionistas.

Afirmó que la corporación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mantendrán seguimiento y proximidad social de las medidas preventivas con la SEGE, derivado de la reunión sostenida en septiembre pasado entre los titulares de ambas instituciones.

"Estaremos presentes diariamente en las escuelas con rondines y apoyo del personal educativo. Además, durante las vacaciones seguiremos atentos para lograr que no haya robos en los planteles", concluyó.