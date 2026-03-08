Se debe impulsar el desarrollo: Coparmex

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí, Ana María Abascal Sainz, consideró que el país debería enfocar sus esfuerzos en fortalecer el crecimiento económico, el empleo y las condiciones de seguridad antes de avanzar en una reforma electoral.

La dirigente empresarial señaló que, tras una valoración preliminar del desempeño económico en los primeros meses de 2026, se observa un escenario complejo, marcado por una desaceleración en la generación de empleos y un menor ritmo de crecimiento.

En ese contexto, indicó que impulsar cambios en el sistema electoral, como la iniciativa promovida por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, no representa actualmente una prioridad para el país.

"Los empleos han decrecido y el crecimiento de la economía también. Hay temas más urgentes que atender", expresó.

Abascal Sainz sostuvo que México requiere consolidar primero condiciones que permitan un desarrollo económico sostenido, así como fortalecer el estado de derecho y mejorar la seguridad, factores que consideró fundamentales para la estabilidad del país.

Agregó que una eventual reforma electoral podría analizarse más adelante, siempre y cuando exista un consenso amplio y se cuente con un entorno nacional más sólido.

"Primero hay que lograr un crecimiento continuo, mejorar el estado de derecho y garantizar seguridad. Cuando esas condiciones estén establecidas, entonces valdría la pena discutir una reforma electoral", puntualizó.