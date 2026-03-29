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Se desbordan aguas negras por taponamiento de canales en Soledad

Los canales a cielo abierto y sin tapa acumular exceso de basura

Por Flor Martínez

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
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Se desbordan aguas negras por taponamiento de canales en Soledad

En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, ejidatarios utilizan aguas residuales para el riego de cultivos destinados principalmente a la producción de forrajes; sin embargo, los productores enfrentan constantes complicaciones derivadas de la acumulación de basura en los canales de distribución.

Así lo señaló el director de Desarrollo Rural y Agropecuario, Octaviano Velázquez, quien detalló que las aguas negras son utilizadas por distintos ejidos, entre estos Palma de la Cruz, Cándido Navarro y Enrique Estrada, las cuales son empleadas para el cultivo de productos como alfalfa, sorgo, cebada y maíz, que sirven como alimento para el ganado.

Explicó que estas aguas son conducidas a través de al menos cuatro canales de desagüe, siendo el municipio de Soledad uno de los principales usuarios de este recurso para actividades agrícolas.

No obstante, uno de los principales problemas detectados es que los canales carecen en ocasiones de tapas o protección adecuada, lo que facilita que sean utilizados como puntos de depósito de basura.

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Esta situación provoca el taponamiento de los conductos, lo que deriva en el desbordamiento de aguas negras a cielo abierto, generando riesgos sanitarios y afectaciones al entorno.

Ante esta problemática, los ejidatarios realizan labores de limpieza de manera mensual, con el objetivo de mantener el flujo adecuado del agua y prevenir afectaciones a la población.

El funcionario indicó que en cada jornada se recolectan entre tres y cuatro toneladas de residuos sólidos; sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el problema persiste debido a la falta de conciencia ciudadana, ya que continuamente se arrojan desechos en los canales, lo que obliga al uso de maquinaria especializada para destapar las obstrucciones.

Tras lo anterior, hizo un llamado a la población para evitar tirar basura en estos espacios, ya que esta práctica no solo dificulta las labores agrícolas, sino que también representa un riesgo para la salud pública y el medio ambiente.

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