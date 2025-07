Se deslinda el tricolor de exfuncionarios

La dirigencia estatal del PRI en San Luis Potosí se deslindó de exfuncionarios ligados al partido que están bajo investigación por el presunto desfalco de más de 400 millones de pesos en el fallido proyecto del Metrobús, impulsado durante el sexenio de Juan Manuel Carreras.

Sara Rocha Medina, presidenta del Comité Directivo Estatal, sostuvo que quienes cometieron actos ilegales, entre ellos un actual funcionario municipal, deben enfrentar las consecuencias, y recalcó que el PRI no los respaldará: “Este Comité Directivo Estatal se deslinda de todo lo que hayan hecho mal porque a eso no los mandamos, el PRI no va ni pide en campaña para poder hacer fechorías”, afirmó.

Por otro lado, confirmó que el militante que ha sido señalado recientemente por mostrar interés en un cargo público se encuentra expulsado del partido, aunque aclaró que el proceso fue impugnado y sigue en trámite. “Está expulsado del PRI. Él impugnó, el proceso está en turno”, dijo.

Aunque evitó señalar nombres, la dirigente comentó que todos los funcionarios, sin importar el partido al que pertenecen, deben cumplir con sus responsabilidades antes de buscar nuevos cargos públicos. “Deben de abocarse a dedicarse a trabajar, lo más importante es quedar bien en donde eligieron, responderle a la población”, añadió.

Finalmente, defendió la postura de apertura del partido para sumar nuevos perfiles, pero aclaró que también se reservan el derecho de admisión: “Todos son bienvenidos, pero también decidimos a quién aceptamos”.