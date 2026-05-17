Se deslinda Enrique Galindo de debatir sobre nepotismo

El alcalde Enrique Galindo Ceballos, consideró que el debate sobre el nepotismo no debe limitarse únicamente a la interpretación jurídica de la ley, sino que también implica, una discusión política y ética que finalmente será valorada por la ciudadanía.

Lo anterior, luego de ser cuestionado sobre el posicionamiento público realizado por la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, respecto a la aplicación de las nuevas disposiciones constitucionales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de nepotismo, al señalar a la senadora Ruth González Silva, como la posible candidata a la gubernatura 2027.

Aunque evitó involucrarse directamente en la discusión entre Morena y el Partido Verde, Galindo Ceballos, señaló que se trata de un debate interno entre ambas fuerzas políticas nacionales y prefirió mantenerse al margen.

"A ver, yo no me quiero meter a ese debate, es un debate muy de dos partidos nacionales y yo voy a esperar a que ellos se pongan de acuerdo", expresó.

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No obstante, el edil capitalino sí fijó postura sobre el fondo del tema y reconoció que el nepotismo es una figura que actualmente ya se encuentra sancionada dentro del marco legal mexicano. "El nepotismo es una figura que está sancionada, al final de cuentas ahí está, y hay reglas constitucionales ahora que puso la presidenta Claudia Sheinbaum", comentó.

Asimismo, explicó que dichas disposiciones constitucionales no tendrían aplicación para las elecciones de gubernaturas en 2027, aunque insistió en que la discusión no se agota únicamente en el terreno jurídico. "Está como muy claro, pero sí es un tema jurídico, pero también es un tema político y de ética", afirmó.

Galindo Ceballos subrayó que existe una diferencia entre aquello que puede resultar legalmente válido y lo que puede ser cuestionado desde una perspectiva ética por la opinión pública.

Finalmente, señaló que más allá de los posicionamientos partidistas o interpretaciones legales, será la ciudadanía la que termine definiendo este tipo de debates en las urnas. "Creo que en lo que sí estoy de acuerdo con todos es que la ciudadanía es la que va a decidir qué quiere", concluyó.