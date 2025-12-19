Se desmorona estacionamiento en "El Tepeche"

El estacionamiento construido en terrenos de la vieja vecindad conocida como "El Tepeché" se desmorona. El concreto es de tan mala calidad que las columnas comienzan a sufrir desgaste y desprendimiento de piedra.

La idea de construir el estacionamiento surgió durante la alcaldía de Marcelo de los Santos Fraga, cuando se consiguió la demolición de la vieja vecindad que por décadas sirvió como madriguera de grupos pandilleriles o de epersonas que se dedicaban al robo en los alrededores del Mercado República y la zona del Barrio de Tlaxcala.

A pesar de la historia del vecindario, para la década del año 2000 ya comenzaba a dar muchos problemas de seguridad, por lo que fue planteado que la alcaldía adquiriera el terreno y una vez que así ocurrió, demolió todas las viviendas para dejar el terreno libre.

Posteriormente, el Ayuntamiento construyó un estacionamiento durante el año 2016, pero a diferencia de otros edificios donde el concreto debe presentar consistencia sólida para evitar su deterioro como ocurre en las escuelas, la alcaldía de la época utilizó materiales de mala calidad, una mezcla de cemento y grava deficiente con predominancia de arena y poco a poco se empiezan a notar los daños causados en las columnas, a las que progresivamente se les va desprendiendo el concreto.

Lo mismo ocurre con la rampa de lo que inicialmente era un acceso a una planta alta del propio estacionamiento, edificada con el soporte de columnas similares a las que requiere un edificio habitacional, pero esta vez comprometido para carga de automóviles.

Los operadores del estacionamiento y los clientes notaron desde hace algunos años que la rampa se agrietó y existe el riesgo de que se caiga si continúan subiendo automóviles.

La Dirección de Protección Civil de la Alcaldía capitalina canceló la planta alta del estacionamiento y desde ahora, los automovilistas solo pueden usar la planta baja aunque nunca fue terminada, porque el Ayuntamiento de 2016 no le colocó el concreto en los pisos.

En temporada de lluvias los automovilistas se llenan de lodo los pies porque el agua se introduce a la zona donde dejan sus vehículos.