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Se dispara en 70% la ocupación hotelera de San Luis Potosí

Por Martín Rodríguez

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
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Se dispara en 70% la ocupación hotelera de San Luis Potosí

La ocupación hotelera de San Luis Potosí se disparó a 70 por ciento con respecto a la temporada normal, informó la titular de la presidencia local de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Rosaura Gómez Oliva.

Explicó que para la Semana de Pascua y una vez pasados los eventos que ya trajeron turistas, se espera que aún en periodo vacacional, la ocupación promedio quede en un aproximado de 40 por ciento.

Dijo que el alza en los hospedajes que se nota con mucha facilidad, se debe a las vacaciones de semana mayor y la llegada de visitantes a lugares de diferentes vocaciones. 

Explicó que la mayor afluencia en los hoteles en semana santa y por tradición, siempre se da a partir del jueves, pero también es factor de alza de hospedajes el grupo de eventos deportivos programado para toda la primer semana de vacaciones, que lógicamente trae personas que buscan un lugar donde quedarse mientras transcurre el evento deportivo de su preferencia. 

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