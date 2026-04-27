Se disparan los incendios en Villa de Pozos

Desde pequeñas llamas en camellones carreteros hasta siniestros de gran magnitud en la Zona Industrial, los incendios han estado a la orden del día en Villa de Pozos. Al respecto, el Sistema Municipal de Protección Civil hizo el recuento de la semana.

El 19 de abril se atendió un reporte de incendio de pastizales en Ciudad Satélite. Otro incendio se atendió el día 24 en Laguna de Santa Rita, el mismo día en que se generó el incendio de una tarimera ubicada en el Eje 132 de la Zona Industrial, a donde Protección Civil acudió para apoyar al Cuerpo de Bomberos Metropolitanos.

El sábado 25 por la tarde se registró otro incendio en la colonia El Pueblito, el cual fue sofocado de manera oportuna, mientras que ayer domingo, Protección Civil brindó auxilio en un incendio de pastizales ubicados en una lateral de la carretera a Rioverde a la altura de Jassos.

Para Protección Civil ha habido semanas más intensas en cuanto a reportes de incendios, lo que obliga a su personal a permanecer en capacitación constante para saber responder de la forma más eficiente a los diferentes tipos de incendio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A la población, la dependencia le ha pedido extremar precauciones en cuanto a las medidas para prevenir incendios en este municipio.