Se duplican atenciones por violencia de género

En lo que va de la presente administración municipal, la Instancia de la Mujer ha brindado 15 mil servicios dirigidos a mujeres, desde orientaciones, canalización de atenciones en distintos servicios a instituciones de salud, vinculación laboral y becas, entre otros.

Lo anterior lo informó la directora del área, María Elena Cardona Martínez. Dijo que en lo referente a casos específicos de violencia hacia la mujer, en 2019, se brindaron 135 apoyos psicológicos y 162 jurídicos.

En lo que va del 2020 hubo un incremento: en apoyo psicológico se han brindado 316 atenciones y 359 en atenciones jurídicas.

El incremento en las cifras de atención, se derivan de dos aspectos, una de ellas, es que se ha reforzado la cultura de la denuncia y las instituciones encargadas de este trabajo se han dado a conocer para llegar a quienes requieran de atención y otra situación, es que se tiene un registro de mayores casos de violencia intrafamiliar por la pandemia de Covid-19.

Destacó que el apoyo que brinda la Instancia Municipal de la Mujer es integral, e incluso se da un acompañamiento a la persona que lo requiere, con apoyo de especialistas jurídicos en la materia, se elaboran los documentos por escrito de acuerdo a los distintos casos, que sirven de soporte al levantar una denuncia ya sea en la Fiscalía Especializada en Delitos para Mujeres, en el Centro de Justicia para Mujeres o en cualquier Ministerio Público.

La funcionaria señaló que este apoyo, no sólo ayuda a no revictimizar a la mujer en la situación de violencia vivida, también ayuda a la agilización de los trámites. "Con el documento que se les elabora, se evitan toda la espera que implica el acudir a levantar una denuncia y a su vez, las mujeres no desisten a seguir adelante en este proceso", concluyó.