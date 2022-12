Se esperan tres picos importantes de COVID-19, virus sincicial respiratorio e influenza, advierte Andreu Comas

A pesar de tener un punto bajo de transmisión de COVID-19, existe actualmente la circulación importante de otros virus como influenza y el sincicial respiratorio, por lo que el uso de cubrebocas sigue siendo la mejor defensa para evitar contagiar y ser contagiado en esta temporada que comienza a registrar bajas temperaturas como preámbulo de lo que será un frío invierno.

Así lo afirmó Andreu Comas García, docente e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y especialista en virología y epidemiología, quien destacó que debido a que se han pronosticado para las próximas semanas muy bajas temperaturas, las proyecciones son que se presenten tres picos importantes de lo que se ha nombrado la "triple epidemia": COVID-19, virus sincicial respiratorio (VSR) e influenza. De este último, dijo que este año se tiene una circulación que ha rebasado incluso al pico que se tuvo en 2017.

"Si voy a estar en un lugar cerrado o abierto con más personas, lo ideal es que use cubrebocas. Es una gran medida para que, si uno está contagiado no contagie a los demás y si no me quiero contagiar entonces no debo dejar de usarlo", recomendó el investigador del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina, quien desde el inicio de la pandemia ha enfocado parte de su labor al análisis y la atención del gran problema de salud pública que es el coronavirus.

Comas García, quien es Doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM, reiteró el llamado a la población a portar la mascarilla de forma correcta en salones de clase, oficinas, cines, transporte público, supermercado, etcétera, pues su uso debe ser pensando responsablemente, sobre todo, en los demás.

Por último, señaló que, aunado a su factor preventivo, también se tiene la ventaja de que evita que se den cambios bruscos de temperatura que pueden causar infecciones en el sistema respiratorio, por lo que es el escudo ideal para protegerse de las enfermedades típicas de la época.