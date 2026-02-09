Se estabilizan precios de ingredientes para tacos

Los tacos de cecina del tianguis dominical de Las Vías estabilizan su precio, pero los taqueros dependen ahora de los vaivenes del costo de insumos para ingredientes adicionales tales como salsas y guarniciones.

Bertha Corpus y Marcos Loredo Chávez trabaja en un negocio de tacos de cecina desde el inicio del tianguis dominical que en 2026 cumplirá 40 años.

Doña Bertha explica que el pescuezo para barbacoa se mantiene a un precio estable de 115 pesos por kilogramo.

La pulpa de la carne que sirve para la elaboración de los productos y de los taquitos, les cuesta 153 pesos por kilogramo. La pulpa subió un aproximado de 13 pesos por kilo, cantidad que no representa mucha presión como para elevar los precios de los productos.

