logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Fotogalería

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se estabilizan precios de ingredientes para tacos

Por Martín Rodríguez

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Se estabilizan precios de ingredientes para tacos

Los tacos de cecina del tianguis dominical de Las Vías estabilizan su precio, pero los taqueros dependen ahora de los vaivenes del costo de insumos para ingredientes adicionales tales como salsas y guarniciones.

Bertha Corpus y Marcos Loredo Chávez trabaja en un negocio de tacos de cecina desde el inicio del tianguis dominical que en 2026 cumplirá 40 años.

     Doña Bertha explica que el pescuezo para barbacoa se mantiene a un precio estable de 115 pesos por kilogramo.

   La pulpa de la carne que sirve para la elaboración de los productos y de los taquitos, les cuesta 153 pesos por kilogramo. La pulpa subió un aproximado de 13 pesos por kilo, cantidad que no representa mucha presión como para elevar los precios de los productos. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Prevén inversión de 50 mdp en distritos de riego de SLP
    Prevén inversión de 50 mdp en distritos de riego de SLP

    Prevén inversión de 50 mdp en distritos de riego de SLP

    SLP

    Rubén Pacheco

    Conagua se une al Plan Hídrico Nacional para asegurar agua de calidad en San Luis Potosí

    Estado declara área natural protegida al parque Villa Hidalgo
    Estado declara área natural protegida al parque Villa Hidalgo

    Estado declara área natural protegida al parque Villa Hidalgo

    SLP

    Rubén Pacheco

    Descubre cómo se protegen y restauran los sistemas naturales en Villa Hidalgo, ahora bajo la categoría de Área Natural Protegida.

    SEGE apuesta por uso moderado del celular en aulas
    SEGE apuesta por uso moderado del celular en aulas

    SEGE apuesta por uso moderado del celular en aulas

    SLP

    Rubén Pacheco

    Juan Carlos Torres Cedillo, titular de SEGE, comenta sobre la importancia de regular el uso de celulares en el ámbito educativo.

    Antidoping a candidatos, bajo duda legal
    Antidoping a candidatos, bajo duda legal

    Antidoping a candidatos, bajo duda legal

    SLP

    Rubén Pacheco

    La propuesta de evaluaciones toxicológicas a aspirantes a alcaldías genera controversia en el ámbito político