Se expande la costumbre dehacer testamento

Todavía es necesario generar condiciones para la cultura del testamento, con independencia de que tan solo la campaña 2025, las notarías registraron un 15 por ciento más personas que acudieron a la convocatoria para tramitar su testamento con facilidades, informó el presidente del Colegio de Notarios de San Luis Potosí, Juan Carlos Barrón Cerda.

Añadió que ya es más perceptible la concientización de las personas para generar documentos que les aseguren que no heredarán problemas a sus familiares, sobre todo porque con mucha frecuencia heredan controversias pendientes en los que deberían de hacer trámites de sucesión concluidos.

Recordó que el trámite de un testamento otorga tranquilidad a los herederos, y permite a la persona que les deja sus bienes, mantener un orden administrativo con respecto a la sucesión, sin que sea necesario que desemboque en un juicio que pudiera prolongarse de manera no deseada y a veces, hasta eternizarse por falta de documentos y pruebas para para demostrar quién es el sucesor.

Por otra parte y con respecto a la gratuidad, dijo que ya se animaron tanto Bomberos como trabajadores de la Cruz Roja y ya procesaron sus respectivos documentos para señalar herederos.

