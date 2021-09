Se hizo lo posible por dejar la mejor situación financiera a nueva administración: Carreras

"Si le va bien a Ricardo Gallardo Cardona, le va a ir bien a San Luis Potosí", sostuvo el gobernador saliente, Juan Manuel Carreras, luego de encabezar su última reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad, con el gabinete de seguridad y en donde ya se contó con la presencia del mandatario electo.

Carreras López destacó: "Yo creo que lo más importante para el estado es que a partir del próximo lunes se quita una restricción como lo es la Ley de disciplina fiscal, lo que limitó muchísimo las posibilidades financieras para la administración saliente y había que cumplir con muchos compromisos, pero es algo que ya no va a operar para el gobierno entrante, lo cual, sin duda, es una gran noticia para el estado".

Se hizo todo por dejar mejor situación financiera, dice Juan Manuel Carreras agregó que su gobierno hizo todo lo posible por dejar la mejor situación financiera para la nueva administración y que se dejarán activos importantes, como es el caso de los terrenos originalmente destinados para Ford y que pueden ser enajenados.

Asimismo, recalcó que se lograron disminuir los pasivos en más de 4 mil millones de pesos: "Es la primera administración que hubiera entregado menos pasivos de los que recibió".

Añadió que esto no significa que no haya presiones de gasto, pues la realidad es que hay muchas que tendrá que enfrentar de inmediato el nuevo gobierno y la mayoría tienen que ver con los efectos de la pandemia por el Covid-19 y la disminución en las participaciones que tuvo la entidad en 2020 y 2021.

Pero, afortunadamente, como lo platicó con el propio Gallardo Cardona, parece ser que para 2022 habrá un aumento de aproximadamente 2 mil millones de pesos en participaciones para la entidad, lo cual regresará al estado a un presupuesto a niveles iguales a lo que se tuvo en 2019, dijo.

Sobre la renuncia del fiscal de San Luis Potosí Por otro lado, respecto a la renuncia de Federico Garza como fiscal General del estado, Carreras López dijo desconocerlo, pero expuso que seguramente tiene que ver con cuestiones personales muy respetables y que, en todo caso, es una situación que ya tendrá que revisar el nuevo mandatario.

Finalmente, agradeció la atención que los medios informativos le brindaron a lo largo de su sexenio, explicó que la labor en la función pública nunca ha sido sencilla, tan es así que hasta el último momento se ha trabajado intensamente para dialogar con los diferentes grupos que se han estado manifestando, privilegiando siempre el diálogo.

Hizo hincapié en que los potosinos deben saber que "me voy contento, porque en todos los temas siempre hice todo lo posible y puse mi mayor esfuerzo", concluyó.