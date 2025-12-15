logo pulso
Se instala la diputación permanente

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Se instala la diputación permanente

Con el cierre del periodo ordinario de sesiones, el Congreso del Estado entrará en receso legislativo a partir del 15 de diciembre y hasta el 31 de enero. Durante este lapso, la actividad parlamentaria quedará a cargo de la Diputación Permanente, cuya integración fue aprobada por unanimidad por las y los diputados en el Pleno.

Este órgano será encabezado por la diputada Sara Rocha Medina, quien asumirá la conducción de los trabajos mientras el Pleno suspende sus sesiones ordinarias. En la vicepresidencia participará Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, mientras que la secretaría estará a cargo de Jacquelinn Jáuregui Mendoza.

La Diputación Permanente también estará integrada por el diputado Carlos Arreola Mallol y la diputada Aranzazú Puente Bustindui, quienes fungirán como vocales. Además, Dulcelina Sánchez de Lira y Crisógono Pérez López fueron designados como suplentes, con la posibilidad de incorporarse en caso de ausencias.

Durante el periodo de receso, este grupo legislativo tendrá la responsabilidad de dar trámite a asuntos de carácter urgente, recibir iniciativas y, en caso de ser necesario, convocar a un periodo extraordinario para que el Congreso retome sesiones. La propuesta de integración fue presentada por la Junta de Coordinación Política y avalada en la sesión celebrada el 11 de diciembre.

La conformación de la Diputación Permanente ocurre tras la última sesión ordinaria del segundo periodo legislativo, realizada este domingo. Su instalación formal se llevará a cabo el próximo lunes, en el marco de la sesión solemne de clausura del Congreso del Estado.

