Se le rendirá homenaje a Jacobo Payán Latuff

Familiares y autoridades de diferentes niveles preparan para este 28 de febrero, un homenaje para Jacobo Payán Latuff, empresario que contará con su propio monumento en el estadio que él creó y que por un cuarto de siglo se llamó Alfonso Lastras Ramírez aunque ahora es el Libertad Financiera.

El programa incluye la develación de la estatua con la lectura de la biografía. Además, el evento agrega una verbena popular para quienes asistan, un aproximado de 1 mil 500 personas que participarán de ella, de manera previa al partido de futbol que se desarrollará ese día a las 5 de la tarde. El equipo rival del Atlético San Luis para ese día es el Ángeles de Puebla.

El empresario Jacobo Payán Latuff falleció el lunes 4 de noviembre de 2024 en la capital potosina, a los 86 años. También se le recuerda como accionista del equipo de fútbol de Primera división profesional Atlético San Luis, aunque el dueño del equipo es el Atlético de Madrid.

Payán Latuff invirtió en diferentes áreas del comercio establecido y de la industria, como en el caso de Grupo Acerero, una compañía que invierte millones de dólares en su ampliación y otros tales como las gasolineras, paraderos turísticos de carretera y algunas inversiones en la industria restaurantera.

Cuentan que cada que tomaba un café con alguien cerraba un negocio, tal y como ocurrió con uno de los más conocidos, el estadio Libertad Financiera, antes llamado Alfonso Lastras Ramírez.

Era un hombre altruista y ejerció algunos cargos públicos tales como presidente del Concejo Municipal de la capital del 26 de septiembre al 31 de diciembre de 2003 como parte de los perfiles que cubrieron los 58 ayuntamientos, justo en ese periodo a raíz de la reforma que cambió el calendario de las elecciones de aquel tiempo. Se trata de un corto periodo en el que pavimentó algunas calles del Centro Histórico y construyó el paso inferior a desnivel es la glorieta Francisco González Bocanegra.