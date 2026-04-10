Se mantiene alta ocupación hotelera

Aunque el periodo vacacional ya dejó atrás sus días de mayor afluencia, la actividad turística en la capital potosina se mantiene firme, con una ocupación hotelera cercana al 70 por ciento, lo que refleja una inercia positiva en la llegada de visitantes. La directora de Turismo Municipal, Claudia Peralta Antiga, señaló que, si bien a nivel nacional no se alcanzaron las expectativas previstas para esta temporada, San Luis Potosí ha logrado sostener un flujo constante de turistas, lo que permite amortiguar la baja posterior a los picos vacacionales.

Explicó que durante estos días aún se registra la presencia de visitantes provenientes de distintos estados del país, así como del extranjero, además de turistas locales que continúan desplazándose desde diversas regiones del estado, lo que mantiene activa la cadena de servicios del sector.

Esta dinámica, apuntó, ha permitido que la actividad turística no se detenga abruptamente tras el fin de semana principal, sino que transite hacia un comportamiento más moderado, pero constante, en beneficio de hoteles, restaurantes y prestadores de servicios.

De acuerdo con la funcionaria, se espera que en los próximos días la ocupación se mantenga, aunque con cifras menos elevadas en comparación con el punto más alto de la temporada, lo que es considerado un comportamiento habitual en este tipo de periodos.

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En este contexto, adelantó que el Ayuntamiento ya trabaja en el diseño de una nueva agenda turística con miras a la siguiente temporada vacacional, la cual coincidirá con el Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que se perfila como una oportunidad clave para reforzar la promoción del destino y atraer un mayor número de visitantes en los próximos meses.