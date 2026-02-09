Se mantiene operativo vial en escuelas: SSPC

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que la dependencia mantiene operativos diarios de vigilancia y ordenamiento vial en planteles escolares, con el objetivo de reducir congestionamientos y riesgos para estudiantes durante los horarios de entrada y salida.

El funcionario explicó que estas acciones se realizan por la mañana y por la tarde en escuelas con alta afluencia y larga tradición en la ciudad, algunas con más de 80 o hasta 100 años de operación, como las ubicadas en los cruces de Muñoz y Carranza, así como Arista y Tomasa Estévez.

Señaló que, en coordinación con directivos escolares, se trabaja para establecer esquemas de ascenso y descenso ordenados; sin embargo, persisten conductas indebidas por parte de algunos padres de familia, quienes se estacionan en doble o hasta triple fila con tal de dejar a sus hijos justo en la puerta del plantel, lo que genera caos vial y pone en riesgo a peatones.

"Estamos aplicando el reglamento de Tránsito", subrayó Villa Gutiérrez, al precisar que los elementos de la corporación están facultados para intervenir cuando se detectan estas faltas.

Detalló que las sanciones van desde amonestaciones hasta infracciones formales, dependiendo de la conducta, y forman parte de una estrategia para fomentar el respeto a las normas de movilidad.

Además, indicó que la SSPC solicita el apoyo de las escuelas para reforzar la concientización entre madres y padres de familia, a través de reuniones y comunicados, con la finalidad de prevenir este tipo de prácticas y privilegiar la seguridad de la comunidad estudiantil.

Finalmente, reiteró que los operativos continuarán de manera permanente como parte de las acciones cotidianas de vigilancia y prevención en zonas escolares.