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Se mantienen áreas operativas en Pozos

Por Leonel Mora

Mayo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Se mantienen áreas operativas en Pozos

El gobierno de Villa de Pozos informó que las áreas de Guardia Civil, Protección Civil y Servicios Municipales permanecerán operativas durante el puente del 1 de mayo, en tanto que algunas áreas administrativas tendrán "guardias" para no dejar abandonados los trabajos esenciales ni las oficinas.

Lo anterior, de acuerdo con la oficial mayor de la administración poceña, Lourdes Guadalupe Jasso Ortiz, quien explicó que se trata de "no interrumpir los servicios que son necesarios para la población".

Para el caso de las áreas administrativas, la funcionaria dijo que se estableció un "rol de guardias" para atender cualquier situación que se pudiera presentar a partir de este viernes 1 de mayo que es considerado como día inhábil en el calendario oficial, el cual aplica para todo el país. 

Finalmente, la oficial mayor reiteró el compromiso del gobierno municipal con las y los ciudadanos al asegurar que, "aun en días de suspensión oficial, se mantienen en funcionamiento los servicios indispensables para salvaguardar el bienestar, la seguridad y la tranquilidad de las familias poceñas".

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