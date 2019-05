Se mantienen cuatro incendios forestales activos

Hasta el momento, se encuentran activos cuatro incendios forestales en la entidad, comunicó Teodoro Morales, suplente legal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en San Luis Potosí.







Desglosó que las conflagraciones se mantienen en la sierra de San Miguelito a un 92% de control, Cerro de San Pedro, al 85%, en San Nicolás Tolentino al 89% y en "El Nacimiento" en Rioverde, que ya está por controlarse al 100 por ciento.







En entrevista, el funcionario federal indicó que en la sierra de San Miguelito, la estimación de superficie afectada asciende a cerca de 15 mil hectáreas







"En el (incendio forestal) de Matehuala fue un trabajo muy rápido, fueron 85 hectáreas que se afectaron, sobre todo de pastizal, maguey y nopal. Se aplicó ahí una brigada terrestre y también un bulldócer. Eso ayudó a controlar el incendio", refirió.







El entrevistado acotó que no se está considerando el siniestro suscitado en Guanajuato, limítrofe a municipio de Villa de Reyes, sin embargo, ya hay un plan de acción en caso de extenderse a territorio potosino, consistente en una brecha cortafuegos.







Valoró que los incendios se han complicado, debido a que en diciembre y enero hubo heladas, las cuales quemaron pastizales convirtiéndolo en combustible herbáceo, el viento, la sequía, así como el fenómeno del Niño.







Anunció que la delegación de Conafor solicitó cinco brigadas de 10 elementos cada una, en aras de atender más contingencias en el estado.

Concentración de contaminantes todavía no es alarmante

Si bien hay presencia de partículas contaminantes provenientes de los incendios forestales en la ciudad, suscitados en las inmediaciones de la Zona Metropolitana, las concentraciones de polución no son alarmantes para la salud de la población, informaron autoridades encargadas del seguimiento de las conflagraciones forestales.

Luis Galván, integrante del grupo técnico que asesora al Gobierno del Estado en la contingencia forestal, explicó que derivado de los vientos dominantes en los últimos días, la dispersión ha sido fuerte para expulsar la contaminación de la mancha urbana en minutos u horas.

El también integrante del Laboratorio de Variabilidad Climática (Variclim-UASLP), explicó que en el seguimiento de la calidad del aire reportado por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) hay picos de polución, sin embargo, después de una horas las mediciones vuelven a la normalidad.

A su vez, Yvett Salazar Torres, titular de la Segam, enfatizó que, aunque hay picos de contaminantes los cuales no son preocupantes, habrá horas donde la dispersión es más lenta por el decrecimiento de los vientos.

Asumió que no existe un horario donde incremente la presencia de contaminación, no obstante, de lunes a viernes si aumenta en zonas de trayectos escolares o laborales "porque aparte no nada más es el particulado generado por los incendios, sino que además se suman otras actividades como es la industria, el uso del vehículo y otras actividades", precisó.