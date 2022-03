Se mete panista en consejería estudiantil

Estudiantes de Facultad de Psicología denunciaron que durante un acto de proselitismo rumbo a la elección de los nuevos representantes de la Consejería Técnica de Alumnos, se presentó un presunto funcionario del gobierno del estado para tratar de interferir en el proceso, situación que está prohibida en el Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Adriana Achirika, consejera alumna de la Facultad, aseguró que para la planilla tres se lanzaron dos candidatos que no cumplen con uno de los requisitos establecidos en la convocatoria, que es tener una antigüedad mínima de dos años como estudiante en la institución, pues apenas están cursando el cuarto semestre, por ello fueron impugnados.

Una de esas candidaturas es la de Denise Rodríguez Bernal, quien solicitó apoyo jurídico a las autoridades universitarias y a la Defensoría de los Derechos Universitarios, sin embargo, no se le brindó ya que para ello la Consejería de Alumnos debe aprobar dicha intervención.

Luego solicitaría el apoyo del abogado Juan Carlos Bernal Cobián, quien presuntamente trabaja para el gobierno del estado, hecho que Adriana Achirika, afirmó que está prohibido.

"No es la primera vez que lo hace y no lo ha hecho únicamente en esta Facultad, lo han tenido que sacar de diferentes facultades y esta persona sigue abusando de su poder y no lo vamos a permitir", dijo la consejera alumna.

Por su parte, Rodríguez Bernal aseguró que la convocatoria establece que se pueden postular alumnos de cuarto semestre, entonces ante la impugnación de su candidatura y la falta de acuerdos, solicitó ayuda a Bernal Cobián para ser asesorada jurídicamente, pues afirma que se están violando sus derechos universitarios.