Se multiplican las fugas de agua

Las fugas de agua potable continúan como uno de los problemas más recurrentes en la Zona Metropolitana, obligando al organismo operador Interapas a mantener trabajos constantes de reparación en distintos sectores de la ciudad.

Durante los últimos días, cuadrillas atendieron reportes en la zona sur, particularmente en calles de la colonia General I. Martínez y Santa Fe, donde las revisiones permitieron detectar que parte de las afectaciones tenían su origen en tomas domiciliarias irregulares o en mal estado. En estos casos, el organismo procedió a su cancelación, a la par de notificar a los usuarios involucrados. En el poniente de la capital, en el fraccionamiento Villamagna, también se intervinieron puntos con fugas en la red hidráulica, lo que permitió frenar la pérdida de agua en esa zona. No obstante, la recurrencia de estos reportes refleja una presión constante sobre la infraestructura.

Aunque las reparaciones se realizan de manera inmediata para contener el desperdicio, trabajos complementarios como el bacheo deberán esperar los tiempos técnicos necesarios para evitar hundimientos o daños posteriores en la vialidad.

El escenario vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad de la red de distribución en San Luis Potosí, donde la combinación de instalaciones antiguas, tomas irregulares y falta de mantenimiento oportuno sigue generando pérdidas del recurso en medio de un contexto de escasez.

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