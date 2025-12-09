logo pulso
SLP

Se multiplican los baches en el Centro

Por Rolando Morales

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
Se multiplican los baches en el Centro

Dentro del primer perímetro del Centro Histórico en San Luis Potosí, se registró la presencia de baches y adoquines sueltos en diversos puntos de alta afluencia vehicular, los cuales no han sido atendidos por la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) hasta el momento. 

Mediante un recorrido se pudo constatar la presencia de estas irregularidades en distintas vialidades como Ignacio Comonfort a la altura del Edificio Juárez del Poder Legislativo y en el número 750 de esta calle.

Asimismo, en la intersección de la Calle 5 de Mayo y Agustín de Iturbide, el tráfico vehicular de la zona ha generado un constante desgaste en el adoquín de este espacio. 

Mientras que en la zona de la Alameda Juan Sarabia, siendo uno de los mayores puntos de tráfico vehicular, así como del transporte público, han derivado en el desgaste del adoquín ubicado en la avenida Universidad a la altura de las paradas que se encuentra a las afueras del Instituto Potosino de Bellas Artes y se han generado hoyancos a un costado del Santuario de San José antes de subir al puente vehicular. 

Mientras que en la misma avenida Universidad, a la altura del Jardín de San Francisco, se registró la falta de diversas piezas de adoquín en el cruce con Jardín Guerrero, situación que ha obligado a los automovilistas sortear la zona con precaución. 

Cabe resaltar que desde el pasado mes de enero del presente año, el alcalde Enrique Galindo Ceballos anunció que se trabajaría en un proceso de planificación en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historía, para la eliminación de adoquines en las calles que no forman parte del patrimonio del Centro Histórico debido a los altos y continuos costos de su mantenimiento; sin embargo, hasta el momento se desconocen los avances de dicho proyecto.

