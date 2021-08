Se oponen antros a cerrar negocios

Voceros del sector del entretenimiento y la vida nocturna en San Luis Potosí reiteraron que el cierre selectivo de actividades a partir de este lunes, a causa del semáforo naranja, no es la solución para lograr la disminución de los casos de contagio en esta tercera ola de la pandemia de Covid-19.

Roberto Arturo Pinto Madrid, representante de más de un centenar de negocios del gremio, recordó que en el estado, las micro, pequeñas y medianas empresas generan hasta un 80 por ciento de los empleos formales y con ello la mayor parte del dinero circulante que beneficia a la economía familiar.

Consideró que "está mal que como autoridad generes primero cierto nivel de confianza en la reapertura de los sectores productivos y que luego les digas que siempre no".

Dijo que a él le llama la atención que el incremento de contagios no se dio durante las elecciones, sino de manera posterior a ellas. Además, criticó que las políticas del Gobierno estatal "no van empatadas o no secundan a las del Gobierno federal, ni siquiera en el tema educativo".

Insistió en que el cierre de establecimientos de manera seccionada, no es la solución, pues la movilidad nocturna es del 30 por ciento respecto al total del día. "Más riesgo hay en los hogares, ya que ahí se nos olvidan las medidas de prevención, que en los centros de consumo, donde sí seguimos los protocolos para evitar contagios".