Se pagan 15 mdp al mes por presa El Realito: edil

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, explicó que de forma mensual el Ayuntamiento paga cerca de 15 millones de pesos por la presa de El Realito ante la empresa operadora, esto pese los constantes fallos del acueducto y la interrupción del suministro del agua.

“Nosotros pagamos dos o tres conceptos muy claritos, seguimos pagando por mes una parte proporcional de lo que costó construir la presa, unos 8 ó 10 millones de pesos, y pagamos el agua que consumimos, entre 5 y 7 millones de pesos”, así lo señaló el edil capitalino.

Afirmó que pese a las constantes fallas del ducto, así como la falta del agua proveniente de este embalse, las cuales ya suman 12 interrupciones en lo que va del 2025, la tarifa por la construcción se tiene que pagar de forma mensual.

Esto al ser cuestionado sobre las recientes declaraciones del titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, señala que no se cancelará el contrato con la empresa Aquos, operadora de la presa, pues los términos del acuerdo establecen una penalización económica millonaria, por lo que una hipotética cancelación representaría para el estado una erogación imposible de cumplir.

Al respecto, Galindo Ceballos, lamentó que al contrato no se ajusten las condiciones firmadas, tales como que las compensaciones no se paguen a la empresa Aquos en caso de la falta de agua, “a mí me parece que con que nos ajustemos bien al contrato tendríamos ventajas mayores”.

Reiteró que toda inversión en materia hídrica, se debe concentrar en la reparación del ducto, específicamente en los 11 kilómetros que han registrado problema, pues afirmó que esta acción, garantizaría el suministro de los 50 millones de metros cúbicos que están destinados para la capital, lo que a su vez, garantizaría agua para los próximos 20 años.