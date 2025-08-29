logo pulso
Por Maru Bustos PULSO

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A

Emilia y Marijó Hernández Flores festejaron su cumpleaños en una estupenda celebración acuática entre amigas.

René Hernández y Genoveva Flores apoyaron a sus hijas en la organización del festejo, por lo que integraron elementos adecuados, a fin de sorprender a los invitados.

Ahí, sus hermanos Diego y Patricio Hernández Flores, así como la familia y grupos de amigas les expresaron los mejores deseos de bienestar.

El día resultó pleno de acción y entretenimiento.

Había que celebrar con audacia en la alberca, donde los grupos de niñas más audaces se divirtieron ¡en grande!

Compartieron una tarde de interesantes anécdotas.

Eso sí, demostraron ser excelentes sirenas.

