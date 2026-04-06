Se plasmará un mural mundialista: García Valdez

De cara a la próxima etapa mundialista tras el periodo de Semana Santa, la Secretaría de Cultura del Estado se integrará como instancia coadyuvante en las acciones de promoción y participación social, informó su titular, Mario García Valdez.

El funcionario explicó que, si bien la estrategia principal en torno al evento deportivo internacional está encabezada por la Secretaría de Turismo, la dependencia cultural ya recibió la solicitud para colaborar con un proyecto artístico alusivo.

Detalló que actualmente se encuentran en la fase de selección de un muralista que se encargará de desarrollar una obra con temática del Mundial, la cual formará parte de una iniciativa más amplia de participación de las entidades federativas.

García Valdez señaló que, además del componente artístico, se busca impulsar actividades a nivel local que involucren a jóvenes, niños y deportistas potosinos, en coordinación con instancias como el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode), así como el sector turístico.

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Indicó que uno de los objetivos es incentivar la participación social en torno al Mundial y, al mismo tiempo, posicionar a San Luis Potosí como una alternativa para visitantes, particularmente ante el incremento de costos que se ha registrado en sedes principales como la Ciudad de México.

"Se trata de generar estrategias conjuntas que permitan atraer visitantes y ofrecer opciones accesibles, pero también de fomentar el entusiasmo entre la población local", puntualizó.

En cuanto a la ubicación del mural, el titular de Cultura precisó que aún no se ha definido un espacio específico en la entidad, ya que el proyecto forma parte de un esquema nacional cuya sede principal podría concentrarse en la Ciudad de México, donde se prevé la participación de distintos estados.